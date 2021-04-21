Москва, , 14:31 — REGNUM В российской армии первый полк, укомплектованный межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступил на дежурство в конце 2022 года, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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«На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года», — сказал президент.

Доля современного оружия в ядерной триаде уже в 2021 году составит 88%, сообщил Путин.

Глава государства также отметил необходимость развития военного образования в России, что необходимо делать, по его мнению, и на базе военно-учебных центров при гражданских вузах.