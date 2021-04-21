Москва, , 15:25 — REGNUM Продление трассы Москва-Казань до Екатеринбурга повысит мобильность населения, что позитивно скажется на развитии экономики в России. Об этом 21 апреля заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Ранее президент России Владимир Путин, во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, поручил продлить до Екатеринбурга проект магистрали Москва-Казань, и завершить её строительство в течение трех лет. По мнению общественного деятеля, подобное решение главы государства окажет существенную поддержку экономике страны.

«Строительство данной скоростной трассы, ее продолжение на Урал является комплексным решением для того, чтобы связать российские города и сократить время в пути между соседними городами, которые находятся в Приволжском и Уральском федеральных округах, чтобы жители гораздо быстрее добирались до соседних городов. Это повышает мобильность населения, что имеет большое значение для экономических процессов. Мобильность населения влияет на рост экономики данных регионов. Причем это скоростное движение необходимо продолжать дальше на Дальний Восток», — заявил Зотов.

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