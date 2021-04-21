Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Американский актёр Зак Эфрон расстался с австралийской моделью Ванессой Валадарес после 10 месяцев отношений. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ссылаясь на свои источники, издание утверждает, что инициатором разрыва стал Эфрон. Он принял решение о расставании из-за съёмок Валадарес в реалити-шоу от Netflix — Byron Baes.

ИА REGNUM напоминает, что жители Байрон-Бея (Австралия) протестуют против съемок проекта, так как опасаются за репутацию своего города. В шоу покажут жизнь влиятельных людей и артистов, проживающих в Байрон-Бее.

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