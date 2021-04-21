Омск, , 14:29 — REGNUM Такая мера поддержки, как возврат 50% стоимости путёвки в детский лагерь, станет хорошим подспорьем для родителей, отметил председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко. Его комментарий приводит официальный сайт правительства Омской области.

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«Очевидно, что загородный отдых положительно влияет на здоровье и развитие детей», — подчеркнул Потейко.

Он напомнил, что в Омской области существует мера поддержки семей в виде компенсации части расходов на приобретение путёвки для работников бюджетной и внебюджетной сферы.

«Тот факт, что отдых и оздоровление станет ещё доступнее, несомненно, радует», — резюмировал Алексей Потейко.

По данным регионального министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта, в 2021 году при благоприятной эпидобстановке всеми организованными формами отдыха и оздоровления детей планируется охватить 61 757 юных омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.

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