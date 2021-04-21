Ижевск, , 14:28 — REGNUM В отношении директора ООО «Арт колекшн», которая является владелицей бассейна в Ижевске, в котором отравились восемь детей, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебного сообщества Удмуртии.

В рамках судебного заседания женщина заявила, что не скрывалась от следствия, а просто не знала о том, что привлекается в качестве обвиняемой по уголовному делу и объявлена в розыск. Как только ей стало известно об этих обстоятельствах, она сразу же пришла к следователю.

Как сообщало ИА REGNUM, доступ в бассейн, который он арендовал, на платной основе. Утром 13 апреля в бассейне были проведены работы по обеззараживанию. Вечером того же дня 11 человек из 16 участников тренировки почувствовали недомогание, семеро детей были госпитализированы. По данным минздрава Удмуртии, предварительный диагноз всех, кто попал в больницу, — отравление парами хлора. Проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Детей из больницы выписали 16 апреля, в тот же день владелица была объявлена в розыск. 19 апреля вечером она была задержана.

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