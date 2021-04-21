Рязань, , 14:30 — REGNUM Членов этнической группы, участники которой подозреваются в распространении героина на территории нескольких регионов России, задержали с поличным полицейские в посёлке Листвянка Рязанской области. Двое иностранцев находились на территории РФ нелегально, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Трое мужчин в возрасте от 22 до 33 лет прибыли на автомобиле из Московской области. В технологических полостях иномарки оперативники обнаружили 10 упаковок с расфасованным в свёртки героином, общая масса изъятой партии наркотического средства составила 974 грамма.

«При проверке документов было установлено, что двое иностранцев находились на территории России нелегально. По версии следствия, злоумышленники получили героин бесконтактным способом на территории Московской области и транспортировали его с целью дальнейшего сбыта более мелкими партиями через закладки на территории Рязанской, Пензенской и Самарской областей», — уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые по решению суда заключены под стражу.