Рязань, 21 апреля 2021, 14:30 — REGNUM Членов этнической группы, участники которой подозреваются в распространении героина на территории нескольких регионов России, задержали с поличным полицейские в посёлке Листвянка Рязанской области. Двое иностранцев находились на территории РФ нелегально, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
Трое мужчин в возрасте от 22 до 33 лет прибыли на автомобиле из Московской области. В технологических полостях иномарки оперативники обнаружили 10 упаковок с расфасованным в свёртки героином, общая масса изъятой партии наркотического средства составила 974 грамма.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые по решению суда заключены под стражу.