Москва, , 14:27 — REGNUM Россия всегда будет нуждаться в серьезных вложениях в инфраструктуру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Россия всегда будет нуждаться в серьезных вложениях в инфраструктуру для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность наших граждан на территории всей страны», — сказал Аксаков, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

По его мнению, очень правильно предусмотрены меры по мегапроектам, транспортный коридор от Москвы до Екатеринбурга — это мегапроект, который позволит многим нашим бизнесам успешно в этом участвовать.

«И одновременно этот транспортный коридор приведет к синергетическому эффекту, развитию близлежащих территорий», — сказал парламентарий.

Например, по территории Чувашии пройдет М-12, и она должна дать соответствующий эффект по развитию дорожной сети и сервисных объектов, отметил Аксаков.