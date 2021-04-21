Москва, 21 апреля 2021, 14:26 — REGNUM Перечень поручений по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оперативно подготовлен, заявил 21 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«Перечень поручений будет подготовлен оперативно», — сказал представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Следили за выступлением 87% жителей России.
В своем послании глава государства подчеркнул, что сбережение народа России — наш высший национальный приоритет.
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