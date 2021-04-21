Липецк, , 14:26 — REGNUM В послании президента Федеральному собранию 21 апреля прозвучали важные слова о регуляторной гильотине для бизнеса, отметил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Однако, он уточнил, что пока четких решений нет, подготовлены лишь поручения правительству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вопросы регистрации, переоформления, закрытия бизнеса сейчас упрощены и не требуют дальнейшего пересмотра. Остались большие проблемы в части лицензирования отдельных видов деятельности, лицензионных и прокурорских проверок. Для лицензирования необходимо представить большой пакет подчас бессмысленных бумаг. Это надо сокращать. Не везде четкими являются критерии соответствия деятельности лицензионным требованиям, а также критерии соответствия экологическому законодательству. Из-за чего остаётся немало злоупотреблений со стороны надзорных органов», — пояснил эксперт.

Он также предложил на федеральном уровне предусмотреть систему грантовой поддержки молодёжи для тех, кто планирует открыть бизнес в родном регионе: «Получая грант, развивая бизнес на малой родине, молодежь, возможно, будет закрепляться в регионах».

Кроме того, по его словам, срочно необходима и грантовая поддержка региональных вузов, которые осуществляют реальную кооперацию с бизнесом: «Не на бумаге, как сейчас, а в реальности. Критериями этого может стать процент выпускных квалификационных работ в виде реальных бизнес-проектов («диплом как бизнес»). Нет же сейчас реальной интеграции вузов и бизнеса».