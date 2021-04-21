Берлин, , 14:28 — REGNUM Во время протестной акции против связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер в Берлине полиция задержала несколько десятков человек. Об этом 21 апреля сообщает издание Der Spiegel.

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«Более восьми тыс. человек протестуют в Берлине против запланированных правил короны, однако полиция сейчас останавливает протестную акцию из-за нарушения мер защиты от заражения. Десятки (протестующих) арестованы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поводом для протеста послужило обсуждение в Бундестаге поправок к закону об инфекционной безопасности.

Также указывается, что полиция развернута в количестве около 2200 офицеров и добавляется, что здание Рейхстага и Бранденбургские ворота в значительной степени оцеплены правоохранителями.

Кроме того, отмечается, что акция разгоняется полицейскими из-за того, что ее участники часто игнорируют требования о соблюдении безопасного расстояния и не используют средства защиты органов дыхания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Германии было выявлено 24884 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, в результате чего из общее число достигло 3 188 192.