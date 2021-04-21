Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассчитывает на кумулятивный эффект для региона от завершения строительства автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

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О продлении трассы до Екатеринбурга объявил 21 апреля президент Владимир Путин в своём ежегодном послании. Глава Среднего Урала отметил, что послание 2021 года направлено главным образом на решение внутренних задач. Это, в том числе, вопросы развития региональных экономик. Владимир Путин посвятил этому важный блок своего обращения к парламенту. Речь здесь идёт и о кредитах, и о снижении долговой нагрузки. И важная тема — это инвестиции в опорную инфраструктуру, о чём говорил президент 21 апреля. Для Свердловской области это очень актуально.

«Мы серьёзные деньги вкладываем в развитие инфраструктуры. И строительство дороги Москва — Казань — Екатеринбург — это, безусловно, очень серьёзный шаг к развитию межрегиональных связей, связей Урала с Центральной России», — сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что этот крупный инвестиционный проект будет иметь кумулятивный эффект во время решения многих вопросов. Скажется этот эффект и на Свердловской области.