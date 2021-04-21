Казань, , 14:40 — REGNUM В Казани из здания мирового суда Кировского района до прибытия конвоя сбежал осужденный, сообщает 21 апреля пресс-служба МВД по РТ.

Уточняется, что сбежавшему осужденному 29 лет и он проживал в поселке Осиново Зеленодольского района. Ранее его судили за кражу, по решению суда он получил условный срок. Мужчина нарушил порядок отбывания своего наказания, в связи с этим условный срок заменили на реальный.

Осужденный, не дождавшись конвоя, покинул здание суда. Полиция ведет розыск сбежавшего.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2012 году 37-летний уроженец Читинской области был приговорен к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления. Отбыв часть наказания в исправительной колонии строгого режима, в августе 2020 года он переведен в колонию-поселение, из которой совершил побег через 3 месяца.

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