Сеул, , 23:38 — REGNUM 21 апреля Центральный окружной суд Сеула отклонил иск о возмещении ущерба, поданный 20 «женщинами для утешения» и их семьями в 2016 году. Об этом сообщает KBS.

Суд сослался на принцип суверенного иммунитета в международном праве, согласно которому страна имеет иммунитет к гражданскому иску или уголовному преследованию в иностранных судах.

Представители суда подчеркнули, что проблема жертв сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны должна решаться не через суды, а в рамках внешнеполитических усилий Южной Кореи и Японии.

Суд также сослался на достигнутые 28 декабря 2015 года договорённости между Сеулом и Токио по урегулированию спора вокруг сексуального рабства.

Отметим, что решение, вынесенное 21 апреля 2021 года, сильно разнится от вердикта того же суда, вынесенного в январе.

Согласно январскому решению, Япония должна была выплатить компенсацию в размере 100 млн вон (~$89 тыс.) каждому из 12 истцов. В январе представители суда подчёркивали, что суверенный иммунитет не должен применяться к систематическим преступлениям против человечности и военным преступлениям.

Женщины для утешения — эвфемизм, вошедший в употребление в годы Второй мировой войны для обозначения женщин, вынужденных быть сексуальными рабынями для обслуживания солдат и офицеров Императорской армии Японии в оккупированных странах и территориях до и во время Второй мировой войны.