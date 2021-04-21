Москва, , 14:25 — REGNUM Цифра, 70% населения России привитого от COVID-19 к ноябрю, конечно, очень хорошая, однако вряд ли достижимая, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В России в государственных клиниках прививка бесплатная, в частных — $25 (около 1900 руб.) за одну дозу, то есть $50 (около 3800 руб.) за прививку.

Вакцинация достаточно доступна. Но люди в целом прививаются без ажиотажа.

Поэтому значительный процент граждан — не менее 50% от взрослого населения России — к ноябрю получит иммунитет переболев, а не через вакцинацию. Что, конечно, не очень хорошо, так как последствия COVID-19 до сих пор не изучены.

Понятно, что доля сферы услуг в России в ВВП меньше, чем в странах G7, а значит, для нас ограничения из-за COVID-19 менее критичны, чем для них. Но ограничения и санкции являются важным тормозом восстановления экономики России.

Хотя на фоне дорогой нефти ожидается восстановления российской экономики в конце года и укрепление рубля. России может получить выручку от экспорта вакцины в 2021—2022 гг. в $30 млрд», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что к ноябрю 2021 года в РФ может быть привито от COVID-19 не менее 70% населения страны.

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