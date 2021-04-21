Душанбе, , 14:24 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года в Таджикистане ликвидировали регистрацию 6,8 тыс. субъектов предпринимательства. Об этом 21 апреля сообщает издание «Азия-плюс» со ссылкой на агентство по статистике.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Таджикистане было зарегистрировано 651,8 тыс. хозяйствующих субъектов, из них действующих — 308 тыс. Вместе с тем за отчетный период создано 266 компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в Таджикистане ликвидировали регистрацию 23 тыс. индивидуальных предпринимателей. Число новых регистраций увеличилось на 31,5 тыс.