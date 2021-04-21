Грозный, , 14:24 — REGNUM В Чечне выбирают имя для аэропорта Грозный «Северный». Комиссией оргкомитета утвержден первоначальный список уроженцев Чечни, имеющих особые заслуги перед Отечеством, чьим именем может быть названа авиагавань столицы республики.

Среди них, первым идет имя Ахмата-Хаджи Кадырова — первого главы Чечни. В списке также герои Великой Отечественной войны, известные спортсмены и деятели искусств. Так, в числе претендентов имена Героев Совесткого Союза Мовлида Висаитова и Ханпаши Нурадилова, политика Муслима Гайрбекова, одного из участников борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе в годы Гражданской войны Асланбека Шарипова.

В список, одобренный общественной палатой Чечни, вошли также заслуженный артист РСФСР Дагут Омаев, писатель Абузар Айдамиров, прославленный чеченский танцор Махмуд Эсамбаев, баскетболист Увайс Ахтаев.

Проголосовать за предложенное название для авиагавани Чечни можно на сайте общественной палаты региона с 21 по 26 апреля.