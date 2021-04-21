Гаага, Нидерланды, , 14:23 — REGNUM Сирия лишится части привилегий и прав в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующую резолюцию, проект которой был предложен Францией, была принята 21 апреля ходе голосования на конференции государств-участников.

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За принятие проекта резолюции проголосовали 87 государств из 136, принявших участие в голосовании. 15 стран, включая России, высказались против.

«За решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, проголосовали 87 человек на конференции государств-участников ОЗХО», — говорится в сообщении постоянного представительства Соединённого Королевства в организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля постоянный представитель Франции при ОЗХО Луи Васси заявил, что Париж вынес на голосование членов Организации по запрещению химического оружия проект резолюции, которая предусматривает лишение Сирии части прав и привилегий. Он пояснил, что документ направлен не на то, чтобы полностью исключить Сирию из ОЗХО, у Дамаска сохранится право выступать с заявлениями.