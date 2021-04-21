Симферополь, , 14:22 — REGNUM Республика Крым готова обеспечить полную, в том числе и эпидемиологическую, безопасность для своих гостей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети. 21 апреля.

«Хочу заверить крымчан и гостей полуострова, что непростая ситуация у границ с Украиной никак не помешает туристическому сезону. В российском Крыму безопасность обеспечена в полном объеме, эффективная работа в этом направлении ведется непрерывно», — написал Аксёнов.

«Поводов для волнения нет. В вопросе обеспечения безопасности Крым даст фору многим зарубежным курортам. Это касается в том числе эпидемиологической безопасности», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Крыму ожидают не менее восьми миллионов туристов, в том числе на курортах полуострова готовы принять тех жителей регионов России, которые не смогли попасть в Турцию.