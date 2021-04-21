Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Представители либеральных кругов американского истеблишмента крайне позитивно восприняли решение американского президента отказаться от планов сохранения квот на количество беженцев, которые могут принять США, после кампании оказания давления со стороны представителей «левых сил» страны. В результате эти силы почувствовали свой большой политический потенциал, пишут Морган Чалфант и Майк Лиллис в статье, вышедшей 20 апреля в The Hill.

Сторонники «прогрессивных» взглядов, а также поборники большей открытости для беженцев утверждают, что столь быстрый отказ Белого дома от прежнего курса демонстрирует то, что они начинают играть более значимую роль в Вашингтоне, чем повестка дня Байдена.

«Мы достигли этой победы, а теперь давайте защищать эту победу», — отметила Эзра Левин, исполнительный директор прогрессивной группы Indivisible. — Теперь давайте привлечем к ответственности этих выборных должностных лиц».

Ранее Белый дом объявил, что ограничение на количество беженцев будет сохранено на рекордно низком уровне, установленном администрацией Дональда Трампа, в 15 тыс. человек. После резкой реакции со стороны демократов, в том числе члена палаты представителей Ильхан Омар, которая назвала эту цифру постыдной, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с заявлением, в котором говорилось, что Байден пойдет на увеличение квоты на беженцев в течение месяца.