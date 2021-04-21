Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM На протяжении всей своей политической деятельности на высших государственных постах России Владимир Путин никогда не следовал той повестке, которую ему пытались навязать внутри страны или извне. Не произошло этого и во время оглашения послания Федеральному собранию 2021 года. Путин не обязан соответствовать чьим-то частным ожиданиям. Поэтому «разочарование» некоторых наблюдателей, ждавших 21 апреля неких «сенсаций» в президентском выступлении, надо оставить на их совести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 21 апреля политолог и публицист Юрий Светов.

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«Кто в прошлом году во время послания ожидал того, что он предложит поправки в Конституцию и сменит правительство? Кто перед этим ожидал, что Путин откроет сверхсекретные вещи о том, какие виды оружия разрабатывает Россия? Сегодня он говорил, отвечая на ожидания страны. Людей сейчас интересует, как мы будем выходить из сложной ситуации с пандемией, какие будут импульсы для развития», — отметил Светов.

По его мнению, во внешнеполитической части послания главным тезисом президента стали слова о «красной черте» в отношениях России с другими странами и международными организациями, которую Россия будет определять сама.