Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 110 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 20 апреля 2021 года было обнаружили 107 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе зарегистрирован 85 151 случай заражения коронавирусом.

Вирус выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (43 человека), Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского и Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отменили из-за коронавирусных ограничений первомайскую демонстрацию и шествие «Бессмертного полка».

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