Москва, , 14:20 — REGNUM Прежде чем выйти на международный уровень, цифровому юаню придется пройти обкатку на внутреннем рынке Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал мнение главного экономиста МВФ о том, что цифровой юань не угрожает доллару.

«Конечно, на первых порах цифровой юань не сможет оказать конкуренцию доллару. Есть ещё много моментов, которые нужно решать, — сказал Алиев. — Цифровой юань должен пройти обкатку сначала на внутреннем рынке Китая. Потом нужно будет исправить ряд проблем. А уже после думать о том, как запускать цифровой юань на международном уровне. Это процесс небыстрый и может занять от пяти до десяти лет».

Также Алиев подчеркнул, что, кроме цифровых валют, повлиять на роль доллара могут действия самих США.

«Агрессивные действия властей США в отношении ряда стран вынуждают тех принимать меры по снижению роли доллара в национальных экономиках», — призвал не забывать эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство с добавленной стоимостью в Китае выросло на 24,5%.

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