Новосибирск, , 14:19 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об установлении начала пожароопасного сезона на территории региона. Согласно документу, он начнётся с 23 апреля.

«В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации в связи со сходом снежного покрова в лесах постановлением губернатора устанавливается начало пожароопасного сезона в 2021 году на территории Новосибирской области с 23 апреля», — уточнили в областной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Венгеровском районе Новосибирской области пал сухой травы едва не перекинулся на населённый пункт. Ландшафтный пожар был остановлен в полукилометре от деревни Серп и Молот.

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