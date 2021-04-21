Томск, , 14:19 — REGNUM Инициатива президента РФ по оформлению всех социальных услуг 24 часа в сутки 7 дней в неделю через единое окно, озвученная в сегодняшнем послании, это достойный ответ российским бюрократам, тем более при нынешнем уровне цифровизации, считает заместитель председателя «Партии Роста», президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова. Об этом она заявила сегодня, 21 апреля, комментируя слова Владимира Путина, прозвучавшие в ходе послания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Госуслуги уже знают о нас больше, чем помним мы сами. Так что хватит гонять людей за справками с синими или красными печатями», — отметила она.