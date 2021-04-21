Пекин, , 14:20 — REGNUM Автопроизводитель Chery на автовыставке в Шанхае (КНР) представил новую версию кроссовера Tiggo 7 Pro под названием Super Edition. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

В России новинка может появиться уже в нынешнем году.

Внешне Tiggo 7 Pro Super Edition отличается от актуальной версии кроссовера чёрными стойками кузова, крышей и боковыми зеркалами. У представленного авто некоторые детали покрыты антихромом, а также были затонированы фары. Диски машины получили иной дизайн.

Внутри автомобиля самым заметным изменением является красный декор на передней панели и дверных картах.

Какой мотор у кроссовер не сообщается, однако нынешняя версия Tiggo 7 Pro продаётся в РФ с 1,5-литровым турбированным агрегатом производительностью 147 л. с.

Ранее компания Chery в РФ исключила из модельной линейки пятиместную версию Tiggo 8 и бюджетный вариант семиместной версии этой модели. Теперь в стране доступна только семиместная Tiggo 8 в исполнении Prestige.

Читайте также: В России замечен новый кроссовер CheryExeed VX