Санкт-Петербург, 21 апреля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге молодого следователя УМВД России по Выборгскому району города заподозрили в изготовлении и сбыте поддельных документов. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба ГСУ СК по СПб. В Петербурге полицейского заподозрили в изготовлении поддельных документов

Как следует из материалов дела, в апреле 2021 год в 27-летний следователь изготовил два поддельных удостоверения сотрудника правоохранительных органов. После чего сбыл их за 30 тыс. рублей мужчине, участвующему в оперативно-розыскных мероприятиях, организованных сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и был задержан.

«В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято около 50 бланков удостоверений сотрудников правоохранительных органов, голограммы, оттиски печатей, а также типографское оборудование», — рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Отметим, что согласно Уголовному кодексу РФ, сотруднику полиции грозит ограничение либо лишение свободы до трех лет или принудительные работы на тот же срок.