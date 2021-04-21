Москва, , 14:17 — REGNUM Новые выплаты существенное улучшат положение семей с детьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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«Несмотря на то, что в этом году была масштабная поддержка семьям с детьми, многие вещи начали делать, президент считает, что это надо поставить на системную основу, и сегодня было объявлено о некоторых чрезвычайно важных инициативах поддержки семей с детьми, беременных женщин. Все эти новые выплаты, безусловно, существенно улучшат материальное положение нуждающихся семей. Понятно, что семьи, где матери-одиночки нуждаются в серьезной поддержке», — заявил Жуков.

Все это важные серьезные социальные инициативы будут способствовать решению главной задачи: снижению бедности, повышению уровня жизни наших семей и решению демографической проблемы, подчеркнул парламентарий.