Москва, 21 апреля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. У России хватит уверенности в себе для принятия любого решения, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

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«У нас хватит ответственности, профессионализма, уверенности в себе и в своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но, надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту», — сказал президент.

Он добавил, что эти линии будут проводиться Россией самостоятельно в каждом случае отдельно.