Лаишевский район, Татария, , 14:24 — REGNUM Прокурорская проверка организована в Лаишевском районе Татарии после поступившей информации о дрейфующей по реке Каме груженой баржи. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Баржа перевозит груз обогащенной песчано-гравийной смеси общим весом около 4 тыс. тонн. Владелец судна — компания «Татфлот». Установлено, что баржа ранее была пришвартована около села Именьково Лаишевского района. В настоящее время принимаются меры по швартовке судна к берегу.

Республиканская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания, по итогам которой предпримут необходимые меры реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зеленодольске, в районе железнодорожного моста через Волгу 15 апреля был замечен дрейфующий во льдах катер «Ярославец». По данному факту организовали доследственную проверку.

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