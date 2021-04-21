Киев, , 14:13 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили новый комплекс артиллерийской разведки «Зоопарк-3». Об этом 21 апреля сообщает УНИАН.

Отмечается, что «Зоопарк-3» — это «новейший украинский комплекс контрбатарейной борьбы».

Так, пишет издание, комплекс якобы позволяет определять координаты позиций артиллерии, осуществляющих обстрелы, а также координаты точек старта ракетных комплексов залпового огня и оперативно-тактических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля украинские боевики подвезли к линии соприкосновения с ДНР — на позиции ВСУ около населённого пункта Новосёловка Вторая боеприпасы к противотанковому ракетному комплексу «Корсар».

Отметим, за минувшие сутки зафиксированы четыре обстрела территории ДНР боевиками ВСУ, в ходе которых было выпущено 53 единицы боеприпасов.

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