Ташкент, , 14:12 — REGNUM Правоохранительные органы Узбекистана возбудили уголовное дело по факту гибели 440 голов скота, сгоревшего в Элликкалинском районе Каракалпакстана, сообщили в телеграм-канале генпрокуратуры республики.

«22 марта ночью в ауле Элликкала по неизвестным причинам сгорели 440 голов скота», — говорится в сообщении. Среди погибших животных оказались бараны и козы.

По данному факту 19 апреля возбуждено дело по ст. 173 УК Узбекистана («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Пахтакорском районе Джизакской области Узбекистана опрокинулся грузовик с овцами. Спасателям удалось спасти 130 голов скота.

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