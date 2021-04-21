Москва, , 14:11 — REGNUM Граждане РФ всё более охотно соглашаются на ту или иную работу, даже если она их не вполне устраивает, так как понимают, что в сложных коронавирусных условиях важно иметь заработок и стабильность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала данные Минтруда РФ о том, что в РФ снижается число официально зарегистрированных безработных.

«Этому способствовало в совокупности несколько факторов — экономическая ситуация, активная политика государственных служб занятости и активность безработных, — сказала Иванова-Швец. — При выходе из коронакризиса компании восстанавливают свою деятельность и штат. Некоторые граждане смогли найти работу там, где раньше трудились мигранты. Активная работа служб занятости, направленная на принятие быстрых решений, на обучение, пристальное внимание к этим вопросам правительства также способствуют более активному заполнению вакансий. Сами работники более охотно соглашаются на работу, даже если их устраивают не все параметры, понимая, что в сложных коронавирусных условиях важно иметь работу и стабильность».

Особенно, как пояснила экономист, это касается тех работников, которые пришли из «теневого» сектора.

«Понимая свою незащищенность от непредвиденных ситуаций, они принимают решение об официальном трудоустройстве», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в марте 2021 года составил 5,4% от экономически активного населения после 5,7% в феврале и 5,8% в январе.

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