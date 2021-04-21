Симферополь, , 14:14 — REGNUM Полуостров Крым готов к приему туристов летом 2021 года. Об этом 21 апреля заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Туристы на пляже в Крыму Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Крым всегда готов, без вариантов. Инфраструктура готова, аэропорт Симферополя готовится принять более 6 млн туристов, средства размещения все готовятся», — сказал он в беседе с Life.ru.

Также глава Крыма уточнил, что большая часть путевок в Крым была продана до принятия правительством РФ решения об ограничении авиационного сообщения с Турцией и повышения в связи с этим гостиницами стоимости проживания.

Кроме того, Аксенов заявил в ответ на вопрос о том, будут ли на полуострове летом наблюдаться проблемы с водой, что «они все решаемы».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля стало известно, что потери российских туристических операторов от ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 миллиардов рублей.