Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв объявил о решении баллотироваться в Госдуму. Об этом экс-градоначальник сообщил в созданном 19 апреля телеграм-канале «Кушнарёв 2021» и других социальных сетях.

«Честно признаюсь, я не вёл никаких социальных сетей, всегда считал живой диалог более эффективным. Но сегодня без этого никуда. Тем более, что мною принято решение баллотироваться в Государственную думу, поданы документы на праймериз «Единая Россия». Избираться планирую по 152-му одномандатному округу, который объединяет Ворошиловский и Первомайский районы Ростова-на-Дону, Аксайский района и Новочеркасск», — сказал Кушнарёв.

По его словам, работа на посту сити-менеджера областного центра помогла ему получить бесценные знания и опыт для решения основных проблем муниципалитета. Среди обозначенных Кушнарёвым проблем — зависимость муниципалитета от дотаций, корректировка закона, регламентирующего сферу закупок, возвращение программы реконструкции дворовых территорий.

ИА REGNUM сообщало, что Виталий Кушнарёв работал ранееминистром транспорта Ростовской области, затем возглавил администрацию Ростова-на-Дону. Он досрочно сложил с себя полномочия в апреле 2019 года. Затем он трудоустроился в правительственную структуру — АО «Региональная корпорация развития».

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