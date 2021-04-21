Москва, , 14:10 — REGNUM Меры социальной поддержки семей с детьми уже подтвердили свою востребованность и актуальность, а системный подход к вопросу поможет решить демографическую проблему. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Мы в Госдуме, со своей стороны, сделаем всё, чтобы предложения главы государства как можно скорее были прописаны в законодательстве и вступили в силу», — заявил Толстой.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 июля целостную программу мер поддержки семей с детьми, поддержку неполных семей.