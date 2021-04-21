Турин, Италия, , 14:09 — REGNUM Информация о том, что клубы-участники футбольной Суперлиги будут получать выплаты по 350 млн евро ежегодно, не соответствует действительности. Об этом 21 апреля заявил президент «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли в интервью газете La Repubblica.

«Информация о бонусе в размере 350 млн евро в год является ложной», — сказал Аньелли.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Одним из главных аргументов создателей проекта было получение клубами-основателями солидарных выплат.

20 апреля Аньелли признал крах проекта Суперлиги после того, как из него вышли все английские клубы.

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