Белград, , 14:09 — REGNUM Сербия полностью «осознает реальность» ситуации вокруг ее южного края, но считает, что по Косово и Метохии нужно найти «справедливое решение», которое устроило бы в одинаковой степени и сербскую и албанскую сторону. Об этом заявил посол Сербии в США Марко Джурич 20 апреля.

Джурич напомнил, что сербы воспринимают Косово как «колыбель своей национальной идентичности» и «считают край частью своей территории». Тем не менее, Сербия открыта для диалога, который привел бы к «компромиссному решению» по Косово и Метохии и принес бы в регион долгосрочный мир и стабильность, добавил он.

«Мы хотим, чтобы это было сделано так, что в итоге ни одна из сторон не почувствует себя ущемлённой, чтобы хотя бы частично были удовлетворены амбиции и тех, и других. Это непростая задача. Но мы должны начать диалог, лучше разговаривать тысячу дней, чем один день конфликтовать», — заявил Джурич в интервью изданию «Вашингтон дипломат».

Посол Сербии в США считает, что сотрудничать с новым правительством сепаратистского Косово будет сложно, так как премьер-министр Альбин Курти сразу же по вступлению в должность заявил, что диалог с Белградом не является его приоритетом. По мнению Джурича, такая позиция ошибочна, так как Приштина больше нуждается в решении косовского конфликта, чем Белград.

Напомним, что Марко Джурич до назначения на должность главы диппредставительства Сербии в США занимал пост директора Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии и находился в составе сербской делегации на переговорах по Косово и Метохии в Вашингтоне в сентябре 2020 года. По итогам переговоров делегаций Белграда и Приштины в присутствии экс-президента США Дональда Трампа подписали Вашингтонское соглашение.