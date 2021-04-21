Джакарта, , 14:08 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто заявил о расследовании инцидента, связанного с потерей подводной лодки KRI Nanggala-402 в водах Бали, сообщает CNN Indonesia.

По словам Хади Тьяхджанто, подводная лодка ВМС Индонезии пропала с экранов радара в 60 милях от Бали.

В месте инцидента предприняты поисковые работы. Хади Тьяхджанто вылетит на Бали в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из пяти подводных лодок ВМС Индонезии исчезла с радаров при проведении учений в водах у побережья Бали.

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