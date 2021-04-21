Москва, , 14:09 — REGNUM Решение Роспотребнадзорв ввести прохождение двойных ПЦР-тесты для всех граждан, прибывающих из-за границы, очень правильное. Предупрежден — значит защищен, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Адвокатской палаты Москвы Наталия Пектеева.

«В последние недели статистические данные заболеваемости COVID-19 в мире, особенно в Турецкой Республике, удручают. А Турция — одна из самых популярных для российских граждан стран для отдыха.

По данным Ростуризма, по состоянию на 15 апреля 2021 года, в Турции находится около 50 тысяч граждан России, в Танзании — около 4 тысяч.

На самом деле число российских туристов, находящихся в этих странах, гораздо больше, ведь многие самостоятельно бронируют авиаперелеты и отели, минуя туроператоров.

Многие люди по прибытию в Россию из зарубежных стран приезжают уже инфеницированными. К сожалению, на момент въезда в страну сложно со 100%-ную достоверностью определить вирус методом сдачи ПЦР-теста.

Данное лабораторные исследование требует подготовки. Зачастую несоблюдение рекомендаций даёт ложно положительные и ложно отрицательные результаты лабораторных исследований.

Требование Роспотребнадзора о необходимости всем гражданам прибывающим в Россию из всех зарубежных стран как никогда актуально. Оно позволит человеку обезопасить самого себя и своё окружение.

Как сообщало ИА REGNUM, требование для всех, кто прибывает из-за границы в Россию, дважды сдавать тест на коронавирус вводит Роспотребнадзор.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

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