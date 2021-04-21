Москва, , 14:08 — REGNUM До 1 июля 2021 года правительство России должно представить новые инициатив социально-экономического развития страны. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.

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«Мы обозначили национальные цели развития. Понятно, что вызов эпидемии внёс в нашу работу объективные коррективы. Сегодня в послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного управления», — заявил Путин.

«Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России, и поручаю представить их до 1 июля текущего года. Что имею в виду? За всей текущей работой вы, безусловно, должны не забывать цели нашего стратегического развития, национальные цели развития и достижение этих целей», — указал он.