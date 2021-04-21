Москва, , 14:06 — REGNUM Международный блок послания президента РФ был небольшой частью, но очень яркой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Было сказано о том, что Россия будет обеспечивать в мире безопасность, стабильность для собственного гармоничного и безопасного развития нашей страны. Как председатель правления Российского фонда мира считаю, что это призыв не только к политикам, но и общественным организациям позиционировать борьбу за мир как один из векторов внешней политики России», — сказал Слуцкий.

«То, что было сказано в отношении Шерхана и так далее, все что было сказано в отношении тех, кто может попытаться теоретически переходить некие красные линии и угрожать национальной безопасности нашей страны получит должный ответ, немедленный и жесткий. Это полностью соответствует нашему понимаю ситуации», — подчеркнул Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин вспомнил Киплинга. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки», — отметил он.