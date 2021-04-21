Москва, , 14:06 — REGNUM В ближайшие годы ожидается развитие горнолыжного центра Шерегеш, яхтенного курорта в Севастополе, сообщил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

«Развитие Шерегеша — ведущего горнолыжного центра Кузбасса, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области», — рассказал президент.

Также, по его словам, с учётом ресурсов инфраструктурных кредитов, которые предоставят регионам России, новый импульс получат целые туристические кластеры.

«Например, регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца», — отметил Путин.

Также будут развиваться малые города.