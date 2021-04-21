Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга пресекла акцию молодых людей с демонстрацией нацисткой символики. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Компания молодых людей была задержана 20 апреля в Парке Победы на территории Московского района города сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России, 27 участников несанкционированного мероприятия, в возрасте от 16 до 21 года, юноши и девушки, были доставлены в полицию.

«У них изъяты знамёна, баллончики с краской и аэрозольное пусковое устройство», — рассказали в ведомстве.

В результате 24 человека были привлечены к административной ответственности в рамках статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).Что касается несовершеннолетних участников, то после проведения профилактической беседы они были переданы своим законным представителям.