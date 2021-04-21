Черкесск, , 14:06 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выдвинуто обвинение по совершенному в 1998 году убийству. В совершении преступления 23-летней давности подозревается житель Ставропольского края. Он признался в содеянном, подтвердили его признание и очевидцы убийства, сообщили 21 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей уголовного дела стало известно, что в марте 1998 года в одной из квартир дома по улице Октябрьская в городе Черкесске произошел конфликт между местной жительницей и обвиняемым. Во время ссоры он избил девушку и столкнул с балкона пятого этажа вниз. От полученных при падении травм она скончалась.

Сам злоумышленник и его свидетели сообщили следствию, что девушка сама упала с балкона. Спустя годы следователи установили факты, опровергающие слова подозреваемого. В марте 2021 года расследование дела было возобновлено. Как оказалось в ходе экспертизы, ряд телесных повреждений на теле девушки доказывали, что ее били тупым предметом еще до падения с балкона.

В настоящее время уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и о причинении смерти по неосторожности направлено в суд.