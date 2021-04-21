Афины , , 14:11 — REGNUM Следующий этап прививочной кампании против COVID-19 в Греции начался 21 апреля, основываясь на приоритетах, которые определили Национальный комитет по вакцинации. Об этом сообщает AMNA.

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Открылась платформа для назначения прививки от COVID-19 для возрастной группы 55−59 лет; платформа для назначения вакцинации для возрастной группы 50−54 года заработает в субботу, 24 апреля.

Пока что вакцинировались жители страны старше 60 лет, граждане с сопутствующими заболеваниями высокого и повышенного риска, а также люди, работающие в сфере здравоохранения.

Процедуры назначения прививки ускоряются, и если производители уложатся в сроки поставки вакцин, то вскоре платформы будут открыты для возрастных групп до 50 лет.

Ожидается, что Pfizer поставит 2 150 000 доз в мае и 2 425 000 в июне, Moderna — 354 000 в мае и 308 000 в июне, от Johnson & Johnson в мае ожидается 300 000 доз, а в июне — 960 000. AstraZeneca пока не подтвердила поставки на ближайшие два месяца.