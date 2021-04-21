Москва, , 14:08 — REGNUM Ранее утверждённый план по наращиванию добычи нефти в период с мая по июль могут подтвердить страны ОПЕК+ на встрече 28 апреля. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 21 апреля журналистам.

Он отметил, что встреча в конце апреля запланирована, чтобы снова промониторить обстановку, оценить текущую ситуацию и прогнозы. Месяцем ранее на предыдущей встрече участники обсудили план действий на три месяца вперёд.

«Поэтому если ничего экстраординарного не произойдет, наша задача будет подтвердить эти планы и корректировать новые», — сказал Новак.

Он добавил, что пока рынок нефти сбалансирован, ОПЕК+ может в любой момент регулировать предложение.

Читайте также: Эксперт прогнозирует дальнейшее снижение стоимости нефти