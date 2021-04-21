Турин, Италия, , 14:04 — REGNUM Проект футбольной Суперлиги не может быть реализован после того, как из него вышли все английские клубы. Об этом 21 апреля заявил президент «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли.

«Откровенно говоря, мы не сможем реализовать задуманный проект без участия английских клубов», — цитирует Аньелли Reuters.

Напомним, Аньелли был одним главных инициаторов проекта создания Суперлиги и даже стал вице-президентом этой структуры.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал», испанские и «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Но уже 20 апреля все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги. После этого из проекта вышли «Милан», «Атлетико» и «Интер».

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