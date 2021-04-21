Тюмень, , 14:02 — REGNUM Тюмень станет территорией для пилотного проекта строительства жилых кварталов по новой модели. Об этом завил президент россии Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года.

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За счёт субсидий федерального бюджета ДОМ. РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке около 3−4% годовых.

Тюменские застройщики получат доступ к льготным кредитам.