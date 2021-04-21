Ульяновск, , 14:23 — REGNUM В Ульяновской области с начала пожароопасного сезона произошло 25 лесных пожаров общей площадью 90 гектаров. В тушении были задействованы 342 человека и 131 единица техники, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

За прошедшие сутки удалось оперативно ликвидировать шесть лесных пожаров: в Карсунском, Барышском, Кузоватовском, Николаевском лесничествах и ещё два — в Ульяновском. Причиной пожаров стал переход огня с земель иных категорий. В Барышском лесничестве возгорание произошло, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения населения с огнем.

В лесах Ульяновской области в настоящее время установлен 3 класс пожарной опасности.

ИА REGNUM напоминает, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за 20 апреля ликвидировали на территории России 111 лесных пожаров на общей площади 3543 га. К тушению лесных пожаров привлечено 2227 человек, 570 единиц техники и пять воздушных судов. В авиационном мониторинге задействовано 25 воздушных судов.

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