Москва, , 14:16 — REGNUM Блогер Дава (Давид Манукян) рассказал, что коррекция тела с помощью операций была вынужденной мерой. Об этом 21 апреля сообщает издание StarHit.

По данным издания, Дава решился на операцию из-за фиброза (деформация жировых тканей), убрать который можно только хирургическим путём. «Я всегда занимался спортом, была подтянутая фигура, пресс. Но потом в какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа. И у меня на животе начался фиброз», — поделился блогер.

Ранее Дава продемонстрировал результаты липосакции и абдоминопластики с прорисовкой мышц пресса. Блогер опубликовал фотографии, где он позирует в мокрой футболке.

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